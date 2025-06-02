MHP’de Bayramlaşma Programı Belirlendi

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Kurban Bayramı’na günler kaldı. MHP, bu yılki bayramlaşma programını açıkladı.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DETAYLARI

Program, bayramın 2. gününde başlayacak. Bu gün, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ile MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşan heyet, siyasi partileri kabul edecek. Bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Esma Özdaşlı ile MYK Üyesi Şahin Kartal yer alacak.

MHP, ilk bayramlaşmayı saat 09.00’da DSP heyetiyle gerçekleştirecek. Ziyaretlerin ardından, MHP’yi sırasıyla saat 09.25’te DEM Parti heyeti ve 09.50’de AK Parti heyeti ziyaret edecek. Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile devam edecek. MHP heyetinin aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacağı bildiriliyor.