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MHP-DEM Görüşmesi Başladı

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DEM PARTİ HEYETİ MHP’Yİ ZİYARET EDİYOR

DEM Parti heyeti, Meclis’te MHP’yi ziyaret ediyor. Bu önemli zirvede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alıyor. Görüşmede, PKK’nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar gündeme geliyor. Bahçeli’nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı, masaya yatırılan konular arasında. Ayrıca, ceza infaz düzenlemesine dair görüş alışverişinde bulunulacak.

BAHÇELİ HEYETİ KAPIDA KARŞILADI

Saat 11.30’da başlayan görüşme öncesinde Meclis’e gelen Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Bahçeli, heyetteki DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile tokalaştı. Heyetler daha sonra görüşmeye geçti.

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