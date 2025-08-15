Mhp’den adalet vurgusu geldi

DİYANET HUTBESİNDEN TARTIŞMALI MİRASI HUKUKA GÖRE YARARLI HALE GETİRMEK

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma hutbesinde gündeme gelen “kız çocuklarının miras hakkı” vurgusu, siyasi arenada tartışma yaratmaya devam ediyor. MHP’den bu konuyla alakalı ilgi çekici bir açıklama yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla adaletin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

HUKUKUN EVRENSEL İLKELERİNE VURGU YAPILDI

Yıldız, yaptığı paylaşımda, “Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz. Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda adalet anlayışının temeline ilişkin olarak, “Adalet için söylenecek ilk söz onun Allah’ın emri olduğudur. Bu nedenle adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz. Cumanız mübarek, dualarınız kabul, Allah’ın selamı üzerinize olsun” şeklinde bir mesaj paylaştı. MHP’nin bu paylaşımı, Diyanet hutbesi etrafında süregelen miras hakkı tartışmaları kapsamında dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.

MİRAS HAKKININ İLAHİ ADALATE AYKIRILIK TAŞIDIĞI BELİRTİLDİ

Yıldız, konuşmalarında miras konusunda şu ifadeleri kullandı: “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahî adalete aykırıdır. Dolayısıyla kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır.” Bu ifadelerle, miras hakkının önemini bir kez daha vurguladı.