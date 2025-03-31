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MHP’den Bahçeli’nin Gündem Yazısı Duyurusu

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DEVLET BAHÇELİ’NİN AMELİYAT SÜRECİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu yılın şubat ayında kalp ameliyatı geçirmişti. Ameliyat sonrası dinlenme döneminde bulunması nedeniyle Bahçeli’nin kameralara görüntü vermemesi, birçok asılsız iddianın ortaya çıkmasına yol açtı. MHP, bu iddialara sert bir şekilde karşılık vermiş ve Bahçeli’nin bayramdan sonra işine döneceğini açıklamıştı.

GENEL BAŞKAN’DAN YAZILI AÇIKLAMA

Konuya dair yeni bir gelişme meydana geldi. MHP, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Bahçeli’nin yarın gündeme ilişkin Türkgün Gazetesi’ne bir yazı yazacağını duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki olaylar, gerçekler, gelişmeler ile ilgili düşünceleri 31 Mart 2025 Pazartesi (Bayramın 2. günü) Türkgün Gazetesi’nde.”

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