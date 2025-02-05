MHP’den Bahçeli’nin Sağlık Durumu Açıklaması

DEVALET BAŞKANININ SÜREÇ İFADESİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. MHP, Durum Hakkında, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Liderimiz Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir” açıklamasını yaptı.

KAMUOYUNA YAPILAN DUYURU

MHP’nin resmi X hesabında yapılan paylaşımda, bahsedilen tetkiklerin kamuoyuna duyurulması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, “Kamuoyunun ve çok değerli camiamızın bilgilerine” ifadesi de kullanıldı.