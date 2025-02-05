More
Gündem

MHP’den Bahçeli’nin Sağlık Durumu Açıklaması

mhp-den-bahceli-nin-saglik-durumu-aciklamasi

DEVALET BAŞKANININ SÜREÇ İFADESİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. MHP, Durum Hakkında, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Liderimiz Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir” açıklamasını yaptı.

KAMUOYUNA YAPILAN DUYURU

MHP’nin resmi X hesabında yapılan paylaşımda, bahsedilen tetkiklerin kamuoyuna duyurulması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, “Kamuoyunun ve çok değerli camiamızın bilgilerine” ifadesi de kullanıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

719 Bin Turist Van’a Geldi

Van, tarihi ve doğal güzellikleriyle 2024'te 719 bin İranlı turist ağırladı. 2025 hedefi ise 1 milyon turist. Tren seferleri 20 Şubat'ta başlayacak.
Manşet

Fenerbahçe’den Espirili Gol Sevinci Paylaşımı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 yenerken, Cenk Tosun ve Anderson Talisca uzun bir aradan sonra Kadıköy'de gol sevinci yaşadı. Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.