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MHP’den Bahçeli’nin Yarınki Yazısı İçin Duyuru

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BAHÇELİ’NİN AMELİYAT SÜRECİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu yıl şubat ayında kalp ameliyatı geçirmişti. Dinlenme döneminde olan Bahçeli’nin kameralar karşısına çıkmaması, çeşitli asılsız iddiaların ortaya çıkmasına yol açtı. Bu duruma MHP, sert bir şekilde tepki gösterdi ve Bahçeli’nin bayramdan sonra işine döneceğini duyurdu.

GENEL BAŞKAN’IN YAZISI YAYINLANACAK

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. MHP, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Genel Başkan’ın yarın gündeme dair Türkgün Gazetesi’ne yazı yazacağını bildirdi. Paylaşımda, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki olaylar, gerçekler, gelişmeler ile ilgili düşünceleri 31 Mart 2025 Pazartesi (Bayramın 2. günü) Türkgün Gazetesi’nde.” ifadelerine yer verildi.

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