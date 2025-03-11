MHP’den CHP’ye İmralı Süreci Tepkisi

İSMAİL ÖZDEMİR’DEN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. Özdemir, CHP ile görüşmelerin İmralı süreciyle ilgili net bir tutum ortaya konmadan gerçekleşmeyeceğini dile getirdi.

CHP’NİN TUTUMU TARTIŞILIYOR

Özdemir, açıklamasında, “Olaylar ve Görüşler programında CHP adına konuşan, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın yorumlarının aziz milletimizin hiçbir evladı tarafından kabulü mümkün değildir.” ifadelerine yer verdi. Özdemir, Fırat’ın yorumlarıyla ilgili olarak “CHP’nin demokratikleşme bahsinde bağımsız kürdistanın kurulmasını isteyip istemediğini” açıkça yanıtlaması gerektiğini vurguladı.

MHP’NİN HEDEFİ AÇIK

Ayrıca, “Bu zihniyet Türkiye bölünsün mü istemektedir?” diyerek CHP’nin tutumunu sorguladı. Özdemir, “Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir.” dedi. CHP’li bir yetkilinin kamuoyuna tutarlı bir yanıt verememesinin ise önceki CHP yöneticilerini de onaylayan bir tutum olduğunu belirtti.

İLETİŞİMİN GÜNDEMİ

Kendi partileri olarak CHP’nin terörsüz Türkiye hedefi konusundaki duruşunu netleştirmeden bağımsız kürdistan meselesinde tavır gösteremeyeceklerini ifade ettiler. Özdemir, “Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin duruşunu netleştirmeden kendileriyle temas kurmayacağımızı, Sayın Genel Başkanımızın iradesinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.