MHP’den DEM Parti’ye Sert Uyarı Geldi

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN’DAN DEM PARTİ’YE SERT ELEŞTİRİLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı bir açıklama ile DEM Parti ile yaşanan gerginliğe ışık tuttu. DEM Parti’nin izlediği politikayı “etnik ayrılıkçılık” olarak tanımlayan Yalçın, bu partinin Kürt kimliği üzerinden yürüttüğü propagandanın etkisiz kaldığını belirtti. Yalçın, DEM Parti’ye bu tutumunu değiştirmesi yönünde çağrıda bulundu.

“KENDİSİNİ BİLMEKTE FAYDA VAR”

Yalçın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın son açıklamalarındaki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleri eleştirdi. Bakırhan’ın üslubunu “seviyesiz” olarak nitelendiren Yalçın, “Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan’a ‘Haddini bil!’ diyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

“SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA NOT EDİLMELİ”

Açıklamasında MHP’nin değişmez siyasi duruşuna da değinen Yalçın, partinin tavrının her koşulda devam edeceğini ifade etti. “MHP, ülkede ‘Son Mohikan’ da olsa sarsılmaz tavrını koruyacaktır” diyen Yalçın, DEM Parti kanadından gelen eleştirilerin “kof bir propaganda” olduğunu ileri sürdü.

“TARTIŞMA SINIRLARI İÇİNDE KALDIK”

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısında Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yanıt verdi. Kendi eleştirilerinin siyasi sınırlar içinde kaldığını savunan Doğan, kendilerine yöneltilen dille ilgili kesin bir reddiye sundu.

“BİZ SAĞDUYUDAN YANAYIZ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Parti’nin PKK’nın kurucu önderiyle yan yana mı yoksa karşısında mı durduğuna dair sorusuna, “Nerede durduğumuz belli, barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz.” cevabını veren Doğan, mücadelenin ve tavırlarının yıllardır açık olduğunu vurguladı.

“ÇATIŞMASIZLIKTAN YANAYIZ”

Doğan, “Öcalan’ı özgür iletişim kurabilir koşullara eriştirmek gerekiyor. Halihazırda durum böyle değil.” şeklinde düşüncelerini dile getirirken, Türkiye’nin tarihi çatışmalardan kurtulması gerektiğini ifade etti. “Güven, güvence ilişkisi ile adaletin tecelli etmesiyle kalıcı bir çözüm bulmak mümkün.” dedi.

“DEM PARTİ’DE YALPALAMA YOK”

Öcalan’la yapılan son görüşmede 27 Şubat çağrısının önemine dikkat çektiğini belirten Doğan, DEM Parti açısından “yalpalanma, savrulma” gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Siyaset yapma haklarının, olumsuzluklara dikkat çekme yetkilerinin gölgelenmeye çalışıldığını belirten Doğan, “Barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Doğan, DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm çabayı olağanüstü koşullarda sürdürdüklerinin altını çizdi.