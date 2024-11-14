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MHP’den Elektronik Seçim Açıklaması Yapıldı

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MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI, SEÇİM SİSTEMİNE DEĞİNDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘Elektronik Seçim’ sistemi ile ilgili olarak tv100 programında Sinan Burhan’a açıklamalar yaptı. Burhan, Yıldız’ın bu konudaki görüşlerini canlı yayında aktardı.

ELEKTRONİK SISTEME GÜVENMEK GEREKEN BİR KONUDUR

Yıldız, açıklamasında “CHP her şeye ‘Hayır’ diyen bir parti. Hala Hindistan’dan gelen boyayı savunuyorlar. Bu bir ilkelliktir. Bankacılıkta elektronik sistem kullanılıyor. BİS’te, UYAP’ta kullanılıyor. Bunlara güveniyoruz da ona niye güvenmiyoruz? Üstelik şifreleme var, retina taraması var, E-Devlet var, parmak izi var… Bundan kaçamayız” ifadelerini kullandı.

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