MHP’den Erzurum’da Askıda Ekmek Kampanyası

PROJE ERZURUM’DA HAYATA GEÇTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dar gelirli vatandaşlara yardımcı olmak ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla başlattığı “Askıda 9 Gülek Buğday Projesi” Erzurum’da da uygulanmaya başladı. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, bu projeyi sosyal medya üzerinden duyurdu. Yurdagül, paylaşımında “20 ton un ile 60 bin askıda ekmek, afiyet olsun” şeklinde ifadeler kullandı.

SOSYAL YARDIMLAŞMA HEDEFİ

Devlet Bahçeli’nin dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak amacıyla başlattığı “Askıda 9 Gülek Buğday Projesi” ülke genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için başlatılan bu proje, Erzurum şehrinde de uygulanmaya konuldu. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, merakla beklenen projeye dair yaptığı paylaşımda 20 ton un ile 60 bin askıda ekmek ürettiklerini açıkladı ve bu proje sayesinde buğday alımını desteklemeye yönelik adımlar atarak düşük gelirli ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

ÇİFTÇİLERDEN DESTEK

Yurdagül, sosyal medya paylaşımlarında “Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin Türkiye genelinde başlatmış olduğu “Askıda 9 Gülek Buğday” kampanyasını MHP İl Yönetimi olarak, Erzurum’da hayata geçirmiş bulunuyoruz. Çiftçilerimizden aldığımız buğdayı şehirde faaliyet gösteren Bayramoğlu Un firmasında öğüterek, elde ettiğimiz unu Erzurum’un merkez 3 ilçesinde belirlediğimiz 7 fırında askıda ekmek olarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. 60 bin askıda ekmek afiyet olsun” şeklinde ifadelerine yer verdi.