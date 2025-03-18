MHP’den Halaçoğlu’na Sert Tepki

GÖRÜŞMELERE SERT TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Yusuf Halaçoğlu’nun MHP ve DEM Parti heyetinin terörsüz Türkiye süreci ile ilgili gerçekleştirdiği görüşme hakkında yaptığı açıklamalara sert bir karşılık verdi. Özdemir, “Bu memleketin insanına, taşına toprağını bırakıp Graham Fuller’lerin, Orfo Bengiolar’ın peşine takılan isimlerin tasmalı görevlileri iyi bilsin ki size rağmen bu ülke daha da bütünleşecek, kucaklaşacak, birleşecek, kenetlenecek ve büyüyecektir” dedi.

KENDİ MENFAATİNİ DÜŞÜNENLER

Halaçoğlu, sosyal medya üzerinden MHP ile DEM Parti heyetinin görüşmesini eleştirerek, MHP’yi hedef aldı. İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada Halaçoğlu’na yanıt vererek, “MHP’de grup başkanvekili iken partimizin tertemiz kurumsal yapısını İzmir’de yapılacak uluslararası bir yatırım için o dönem milletvekili olan bir başka isimle beraber kendi menfaatine kullanmaya cüret eden şahıs, durum ortaya çıktığında Sayın Genel Başkanımız’dan çiziği yiyip layığını bulmuştu” şeklinde ifadeler kullandı.

AHLAKSIZLIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ

Özdemir, Halaçoğlu’na yönelik eleştirilerine devam ederek, “Şimdi evladı yaşındaki insanlarla iletişiminin nasıl olduğunu özellikle de Kayseri’nin çok iyi bildiği aynı isim kalkıp bize ahkam kesmeye yeltenmesin, insan içerisinde çıkacak hal bırakmayız! Gidip öte tarafta kendi rezilliğinizle ne haliniz varsa onu görün” dedi. Ayrıca, “Bu memleketin insanına, taşına toprağını bırakıp Graham Fuller’lerin, Orfo Bengiolar’ın peşine takılan isimlerin tasmalı görevlileri iyi bilsin ki size rağmen bu ülke daha da bütünleşecek, kucaklaşacak, birleşecek, kenetlenecek ve büyüyecektir” şeklinde yine sert ifadeler kullandı.