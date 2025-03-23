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MHP’den İmamoğlu’nun Tutuklanması Hakkında Açıklama

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLAMALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME YAPIYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Yıldız, söz konusu paylaşımında isim vermeden, katalog suçlarda ‘kuvvetli suç şüphesi’ ve ‘somut delillerin varlığının’ tutuklama için geçerli sebepler olduğunu ifade etti. Ayrıca yargı reformlarıyla tutuklamalarda dikey itiraz yolu uygulamasının getirilmiş olduğuna da dikkat çekti.

TUTUKLAMA SÜRECİ VE YARGI REFORMLARI

Yıldız, paylaştığı yazıda, “Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır” ifadelerini kullandı. Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesinin ve somut delillerin varlığının tutuklama nedeni olduğunu belirten Yıldız, bazı siyasi partilerin bu duruma bilinçsizce karşı çıktığını dile getirdi. Ancak, yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolunun getirildiğini vurguladı.

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