MHP’den Özgür Özel’e Tepkiler Yükseliyor

CHP’NİN TOPLANTI AÇIKLAMALARI ÜZERİNE YANIT

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP TBMM Grup Toplantısı’nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik yönelttiği eleştirilere yanıt veren bir yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, koltuğu sallandıkça, parti içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgası kızıştıkça, partisinin ve kendisinin kontrolünü kaybetmekte, CHP Grup Toplantısı’nda adeta sinir krizleri geçirerek koltuğunu korumaya çalışmaktadır” şeklinde bir iddiada bulundu. MHP’nin 15 Temmuz 2016 darbe girişimi karşısındaki duruşunun tartışmasız olduğunu ifade eden Büyükataman, Bahçeli’nin o gece yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Herkes bilmelidir ki, demokrasiden taviz istikbal ve istiklalden kopuş demektir. Milliyetçi Hareket Partisi, her türlü demokrasi dışı arayışa tavırlı ve karşıdır” dedi.

BİRBİRİNE ZIT TAVIRLAR

Büyükataman, Genel Başkan Bahçeli’nin 15 Temmuz gecesindeki duruşunun çarpıtılmaya çalışıldığını ifade ederek, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz gecesi gösterdiği takdire şayan duruşu çarpıtma yoluna giden Özgür Özel’in ve partisinin ikircikli tavrı ise açıkça ortadadır” diye belirtti. Ayrıca, CHP’li bir belediye başkanının darbeye yönelik sözlerine sessiz kalan Özgür Özel’in, MHP’ye leke sürme çabalarının boş bir gayret olduğunu vurguladı. “Bu konuda MHP’ye leke sürme çabası boş bir gayret ve tam anlamıyla bir ikiyüzlülüktür” şeklinde konuştu.

SICİLLERİ KABARIK

Büyükataman, Özgür Özel ve CHP’nin Manisa’da FETÖ üyelerine yönelik bir operasyondan sonra gözaltına alınanları ziyaret ettiklerini hatırlatarak, “Kendinden bir önceki CHP Genel Başkanının ‘KHK’lıların hepsini göreve iade edeceğiz’ diyerek FETÖ’cü teröristlere can suyu olma çabası da hafızalarda tazedir” dedi. CHP’nin duruşundaki bozukluğu örneklerle ortaya koyan Büyükataman, “Sizin arkasından hançerlediğiniz bir önceki CHP Genel Başkanı, darbe teşebbüsünü saklandığı evde televizyondan izlerken, Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’ndeki makamından sabaha kadar ayrılmamıştır” ifadesini kullandı.

TÜRK MİLLETİNİN KARARLILIĞI

15 Temmuz gecesi, Türk milletinin ve devletinin darbe karşısında sergilediği kahramanlıkları destekleyen Bahçeli’nin liderliğini anımsatan Büyükataman, “Özgür Efendi’nin ve kurumsal hafızasını yitirip, kurucu değerlerinden kopan CHP’nin siyasi ömrü ne yazık ki yabancı başkentlerin eteğinde Türk milletine karşı pozisyon alarak geçmektedir” değerlendirmesinde bulundu.