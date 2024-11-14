MHP’den Seçim Süreci Hakkında Açıklama

MWP GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘Elektronik Seçim’ sistemi hakkında tv100 programcısı Sinan Burhan ile bir röportaj gerçekleştirdi. Burhan, bu röportajı canlı yayında izleyicilere aktardı.

CHP’YE ELEŞTİRİLER

Yıldız yaptığı açıklamada, “CHP her şeye ‘Hayır’ diyen bir parti. Hala Hindistan’dan gelen boyayı savunuyorlar. Bu bir ilkelliktir. Bankacılıkta elektronik sistem kullanılıyor. BİS’te, UYAP’ta kullanılıyor. Bunlara güveniyoruz da ona niye güvenmiyoruz? Üstelik şifreleme var, retina taraması var, E-Devlet var, parmak izi var… Bundan kaçamayız” diyerek CHP’yi eleştirdi.