More
Gündem

MHP’den Seçim Süreci Hakkında Açıklama

mhp-den-secim-sureci-hakkinda-aciklama

MWP GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘Elektronik Seçim’ sistemi hakkında tv100 programcısı Sinan Burhan ile bir röportaj gerçekleştirdi. Burhan, bu röportajı canlı yayında izleyicilere aktardı.

CHP’YE ELEŞTİRİLER

Yıldız yaptığı açıklamada, “CHP her şeye ‘Hayır’ diyen bir parti. Hala Hindistan’dan gelen boyayı savunuyorlar. Bu bir ilkelliktir. Bankacılıkta elektronik sistem kullanılıyor. BİS’te, UYAP’ta kullanılıyor. Bunlara güveniyoruz da ona niye güvenmiyoruz? Üstelik şifreleme var, retina taraması var, E-Devlet var, parmak izi var… Bundan kaçamayız” diyerek CHP’yi eleştirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.