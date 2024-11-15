“MHP’den Sınavsız Üniversite Teklifi”

TBMM’DE ÖNE ÇIKAN TEKLİF

TBMM’de Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde MHP Milletvekilleri dikkate değer bir öneri ortaya koydu. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, konuşmasında üniversite sınavının ortadan kaldırılmasına ilişkin bir teklif sundu. Kılıç, “Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek hale geldi” şeklinde açıklamada bulundu.

OLGUNLAŞMA SINAVI TEMELİNE DAYANAN EĞİTİM MODELLERİ

Kılıç, komisyondaki konuşmasında Bakan Yusuf Tekin’e hitaben şu ifadeleri kullandı: “Üniversite giriş sınavının kaldırılması ve yerine ilköğretim ile ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı uygulanacak müfredatla, ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan bir eğitim modelini tahayyül ediyoruz.” Açık öğretim de dahil olmak üzere üniversitelerin kontenjanlarının 1 milyonu aştığını belirten Kılıç, Türkiye’nin sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek bir zenginliğe ulaştığını vurguladı. MHP olarak üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

YETENEKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURAN YENİ BİR YOL

MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu da, bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirerek, “Üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan, bir yönlendirmeye bağlı fırsat eşitliğini de gözeten üniversite öngörüyoruz” diye belirtti.