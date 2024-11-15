“MHP’den Sınavsız Üniversite Teklifi”

TEKLİFİ SUNAN MHP MİLLETVEKİLLERİ

TBMM’de Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde MHP milletvekilleri dikkat çekici bir öneri sundu. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, üniversite sınavının kaldırılmasını önererek “Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek hale geldi” sözlerini kullandı.

OLGUNLAŞMA SINAVINI ESAS ALAN EĞİTİM MODELİ

MHP’li Kılıç, komisyondaki konuşmasında Bakan Yusuf Tekin’e hitaben, “Üniversite giriş sınavının kaldırılması ve bunun yerine ilköğretim ile ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye uygun bir müfredatla ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan bir eğitim modeli tasarlıyoruz” dedi. Kılıç, açık öğretim de dâhil üniversitelerin kontenjan sayısının 1 milyonu aştığını belirterek, “Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek zenginliğe ulaştı. MHP olarak üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini ekledi.

BECERİLERİ GÖZETEN YENİ YÜKSEKÖĞRETİM MODELLERİ

MHP’li Kılıç’tan sonra söz alan MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu da, “Üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan bir yönlendirme ile fırsat eşitliğini sağlayan üniversiteler öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.