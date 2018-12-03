MHP’den 3 kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engelli vatandaşlarımız için hazırlanan 3 kanun teklifini TBMM’ye sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engelli vatandaşlarla ilgili TBMM Başkanlığına 3 kanun teklifi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” vesilesiyle TBMM Başkanlığına 3 kanun teklifi verdi. Teklife ilişkin yapılan açıklamada, engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek, üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına bizatihi yön veren bir konuma taşımak gerektiği vurgulandı. Kalaycı, engellilerin toplumla bütünleşmeleri, başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmeleri hedeflendiği belirterek, “Eğitimlerine ve sosyal yaşantılarına normal olarak devam edebilmeleri için fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu engellerin kaldırılması başlıca beklentimizdir. Engelli vatandaşlarımızın önündeki engeller kaldırılmalı, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesi yükseltilmelidir. Bu itibarla engelli bireylerin öncelikle işe yerleştirilmeleri, üretime katılmaları ve topluma kazandırılmaları temin edilmelidir” ifadelerinde bulundu.

Bu kapsamda, engellilerin yaşadığı bazı önemli sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla hazırlanan kanun tekliflerinde, “Engelli vatandaşlara bağlanan aylıklarda muhtaçlık durumunun, aile geliri yerine kendi gelirlerine göre belirlenmesi, başkasının yardımına muhtaç engelli aylığının ayda 985 liraya üç ayda 2 bin 954 liraya, engelli ve engelli yakını aylığının ayda 656 liraya üç ayda 1969 liraya yükseltilmesi, doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olup, çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybedenlerin de malul sayılması, kamuda engelli kotalarının yüzde 5’e çıkartılması ve 2019 yılında en az 10 bin engelli atamasının yapılması” önerildi.

Kalaycı, tekliflerin bir an önce yasalaşmasını temenni etti.

TRT