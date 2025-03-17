MHP’den Türkiye’nin Güçlü Geleceği Vurgusu

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ VE YÜKSEK POTANSİYELİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Erciyes Anadolu Holding tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Türkiye’nin güç ve kudretinin küresel gelişmelere etkisi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, “Türkiye, Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında artık küresel seviyede her gelişmeye yön verebilecek kudret ve güce sahip olduğunu ispat etmiştir” dedi. Bugünün dünyasında nerede bir kriz veya kaos varsa, diğer ülkelerin Türkiye’nin nasıl bir duruş sergileyeceğini merak ettiğini belirtti.

Özdemir, Türkiye’nin yüksek potansiyeli sayesinde Orta Doğu’da savaş ikliminin yayılmasını engellediğini vurguladı. Gazze’de yaşanan olaylara karşı sesini yükselten Türkiye’nin duruşu, uluslararası gündemi belirledi. Suriye’deki iç savaşın sona ermesiyle Suriye halkının huzur ve barış ortamını sağlamaya başladığını ifade eden Özdemir, “Gelin aşamada Türkiye’nin kuvvet ve iradesinin ne kadar büyük olduğunu dost ve düşman herkes görmüştür” dedi. Suriyeli mültecilerin misafirliği konusunu ele alarak, “Onlar, kendi ülkelerinde normalleşme sağlanıncaya kadar misafirdir” diye ekledi.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Özdemir, Kayseri sanayisinin büyük bir kısmının Avrupa’ya ihracat yaptığını ve Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerinin önemini anladığını belirtti. Avrupa’nın Türkiye’yi savunma ve ekonomik boyutta bir ortak olarak değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Özdemir, Türkiye’nin değerinin sadece savunma ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda ekonomik ve ticari bağlarda da önemli bir ortak olduğunu ifade etti. Özdemir, Avrupa’nın Türkiye’nin katkılarına ihtiyaç duyduğunun altını çizen bir değerlendirme yaptı.

GELECEK İÇİN BEKLENTİLER

Özdemir, Türkiye’nin yarınının daha aydınlık ve güçlü olduğunu vurgulayarak, Türkiye’ye karşı Avrupa Birliği’nin taahhütlerini yerine getirmesini beklemekte olduklarını açıkladı. Deprem felaketi sonrası yaraların sarılma sürecinin devam ettiğini belirterek, “Yeni yüzyılda yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi. Terörle mücadele konusuna da değinen Özdemir, “Terörün Türkiye’de tamamen sonlandırılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

EKONOMİK BAŞARILAR VE GELECEK HEDEFLERİ

Özdemir, Türkiye’nin son on üç çeyrektir büyüme başarısı gösterdiğini belirterek, “Bu ekonomik başarı bunca sorunun içinde muazzam bir durum” dedi. Ülkedeki inşaat projelerinin tamamlanmasıyla beraber yeni yaşam alanlarının yaratılacağına inandığını dile getirdi. Özdemir, terörle mücadele için harcanan 4 trilyon dolara atıfta bulunarak, bu kaynağın Türkiye’nin potansiyelini yükseltebileceğini vurguladı. Sonuç olarak, birlik ve beraberlik içinde Türkiye’nin güçlü yarınları inşa etmesi gerektiğini ifade etti.