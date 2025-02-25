MHP’den TÜSİAD’a Eleştiri Yağmuru

YALÇIN’DAN CHP’YE ELEŞTİRİLER

MHP’li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, başını CHP’nin çektiği bir grubun Türkiye’de ve dünyada geçerli olan güncel durumları ve mevcut dinamikleri bir kenara bırakıp suni gündem oluşturmak için birleştiğini belirtti. Bu durumu, halka uygulanan bir tür “psikolojik şiddet” olarak nitelendiren Yalçın, bu grubun amacının, ülkenin gerçek sorunlarına çözüm bulmak ve toplumsal gerginliği azaltmak yerine, bireysel tepkileri körükleyerek geniş bir memnuniyetsizler kitlesi yaratmak olduğunu ifade etti. Ayrıca, “prematüre cumhurbaşkanı adaylığı sancısı”nın da CHP’nin bulunduğu kısırlık ve sorunların bir yansıması olduğunu vurguladı. Yalçın, CHP’nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “son tarihi çağrısı”nın önemini anlamadığını ileri sürdü.

TÜSİAD’IN POLİTİKALARA ETKİSİ

Yalçın, TÜSİAD’ın CHP’ye politik destek sağlama çabası içinde olduğunu iddia etti. İddiasına göre TÜSİAD, yeni ürünler hazırlamak, sermaye ve mal gücünü yatırım ve üretime yönlendirmek yerine karamsarlık ve iktidarı eleştiren bir tutum sergiliyor. TÜSİAD’ın tüm sanayicileri ve iş dünyasını temsil etmediğini belirten Yalçın, “TÜSİAD, birkaç zengin kişinin temsilini yapmaktadır. Halkın değil, yalnızca belirli bir azınlığın çıkarlarını savunmaktadır. TÜSİAD, dış güçlerin etkisi altında kalmaya çalışmaktadır” şeklinde konuştu.

MHP, TÜSİAD’A MÜSAADE ETMEYECEK

Yalçın, TÜSİAD’ın siyasete müdahale eden tavırlarının boşuna olduğunu aktararak, sözlerine şöyle devam etti: “TÜSİAD, Türk sanayisinin ve iş dünyasının meselelerine odaklanmak yerine siyasetle uğraşmayı bırakmalıdır. Politika ile ilgilenen TÜSİAD yöneticilerine soruyoruz, Türkiye’nin güvenliği için tank mı yaptınız? Yapay zeka ya da uzay teknolojilerine yatırım mı yaptınız? Halkın refahı için kendi perspektifinizden ne tür girişimlerde bulundunuz? Üstünüze vazife olmayan işlere müdahale etmekten başka, bu devlete ne katkınız oldu? Bilinmesini isteriz ki MHP ve Cumhur İttifakı olarak, TÜSİAD’ın siyasete müdahele etmesine izin vermeyeceğiz. Hem hukuktan söz edip, hem de hukuku ihlal eden CHP’nin kamuoyunu etkilemesine göz yummayacağız. Ayrıca, siyasi yorumların fırsata çevrilmesi ve barış ve kardeşlik adı altında yeni çözüm süreçleri oluşturma çabalarına karşı duracağız.”