MHP’den TÜSİAD ve CHP’ye Eleştiri

YALÇIN’DAN GÜNDELİK SORUNLARA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

MHP’li Yalçın, yazılı bir açıklama yaparak CHP’nin liderlik ettiği bir grubun, Türkiye’de ve dünya genelinde hakim olan güncel gerçekleri göz ardı ederek suni gündemler üretme çabalarını dikkatle takip ettiklerini aktardı. Yalçın, bu tarz bir yaklaşımı halka yönelik “psikolojik şiddet” olarak tanımladı ve bu grubun amacının, ülkenin sorunlarına çözüm aramak yerine toplumsal gerginlikleri artırarak memnuniyetsiz kitleler oluşturmak olduğunu ifade etti. “Prematüre cumhurbaşkanı adaylığı sancısı”nın CHP’nin içinde bulunduğu durumun bir yansıması olduğunu belirten Yalçın, CHP’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrılarını anlamadığını ileri sürdü.

TÜSİAD’IN ROLÜ VE ELEŞTİRİLERİ

Yalçın, TÜSİAD’ın CHP’ye destek sağlama çabaları içerisinde olduğunu ifade etti. TÜSİAD’ın, ekonomik ürünler yerine karamsarlık ve iktidar karşıtlığı yaymaya başladığını kaydetti. Ayrıca, TÜSİAD’ın tüm sanayicileri ve iş dünyasını temsil etmediğini belirtti. Yalçın, “TÜSİAD, bir avuç zenginin, küçük bir ayrıcalıklı grubun sözcülüğünü yapmaktadır. Halkın değil, bir grup imtiyazlının hukukunu savunmaktadır” dedi.

SİYASETE MÜDAHALEYE İZİN VERMEYECEĞİZ

Yalçın, TÜSİAD’ın siyasetteki etkisini artırma çabalarının beyhude olduğunu vurguladı. “TÜSİAD, Türk sanayisinin meselelerine eğilmek yerine siyaset alanına müdahale etmemelidir” diyen Yalçın, TÜSİAD yöneticilerine Türkiye’nin savunma sanayiine katkı sağlamaları konusunda sorular yöneltti. Bu durumun ötesinde Yalçın, MHP ve Cumhur İttifakı’nın TÜSİAD’ın siyasete yönelik müdahalelerine asla izin vermeyeceğini, ayrıca CHP’nin kamuoyunu manipüle etmesine göz yummayacaklarını söyledi. Yapıcı eleştirilerin fırsatçılığa dönüştürülmesine de karşı olduklarının altını çizdi ve barış adı altında yeni çözüm süreçlerine yönelik girişimleri kabul etmeyeceklerini ifade etti.