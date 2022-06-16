MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı’nın kapatıldığını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı’nın kapatıldığını açıkladı. Yalçın, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız, görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır.’

YENİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kısa süre içinde il teşkilatına yeni görevlendirmeler yapılması için çalışmalar başlatıldı.