MHP Engelli Bireylere Destek Veriyor

ENGELSİZ ÜLKÜ, GÜÇLÜ GELECEK SLOGANIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, “Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek” ifadesiyle özel bireylerin her zaman desteklendiğini söyledi. Yurdakul, engelli bireylerin üretmesi, kazanması, yönetmesi, konuşması ve temsil edilmesi gerektiğini belirtti. Bugün MHP Genel Merkezi’nde ‘Dünya Engelliler Haftası’ kapsamında bir program gerçekleştirildi. Yurdakul’un yanı sıra çok sayıda partili, engelli vatandaşlar ve aileleri, konfederasyon, federasyon, dernek ve vakıf temsilcileri etkinlikte yer aldı. Etkinlikte, engelli bireylerin yaşadığı güçlükler, sosyal politikalar, yasal düzenlemeler, istihdam olanakları ve sivil toplum katkılarının önemi üzerinde duruldu.

MİLLETİMİZİN ASLİ UNSURU OLARAK ENGELLİLERİ GÖRÜYORUZ

Yurdakul, etkinliğin sadece sembolik bir gün anmak için olmadığını ifade ederek, “Milletçe taşıdığımız ortak bir sorumluluğu, yüreğimizde büyüttüğümüz bir ideali paylaşmak için sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Engelli vatandaşların yalnız olmadığını bir kez daha duyurmak istiyoruz” dedi. Engelli bireyleri milletin asli unsuru olarak değerlendirdiklerini aktaran Yurdakul, “Bu nedenle özel bireylerin başkalarına muhtaç olmadan, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

MÜCADELEMİZ FOTOĞRAFLARDAN DAHA DERİNDİR

Engellilik durumunun bir eksiklik değil, bir farklılık olduğunu ifade eden Yurdakul, bu mücadelenin milletin ortak yürüyüşü olduğunu söyledi. “Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin, ‘Milliyetçi Hareket Partisi var oldukça engelli vatandaşlarımız yalnız kalmayacak’ sözleri ışığında, bu sorumluluğu herkesin taşımaları gerektiğini belirtmek istiyorum” dedi. Yurdakul, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar için çözüm yolları ürettiklerini vurguladı. Engelli bireylerin desteklenen değil, destek veren bireyler olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Yurdakul, ihtiyaç sahibi engelli bireylerin ulaşım ve temel ihtiyaçlarının her zaman gündemde olduğunu kaydetti. “Engelli dernekleri ve vakıflarla yaptığımız istişarelerde, bu kuruluşların neleri başardığını görmekteyiz. Engelli bireylerin ailelerine yönelik emekli maaşlarının tahsis edilmesi gibi konuların önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. Özel sektör ve kamu kurumlarına engelli istihdamı konusunda duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

AİLENİZİN BİR MENSUBUYUZ

Engelli ailelerine hitap eden Yurdakul, “Sözlerimizde samimiyiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanınızda olacağız. Sizlerin tasasında da sevincinizde de hep bir adım yanında olacağız” diye konuşarak tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. “Yüce Allah güç verdikçe, bu ulvi yolda yalnızca Türk milleti için çabalamaya devam edeceğiz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.