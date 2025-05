MHP, Engelli Bireylerin Yanındadır

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, “Engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının yüzde 100 oranında engelli bireylere tahsis edilmesi, ayrıca bu engelli vatandaşlara ihtiyaç halinde hayatlarının geri kalanını geçirebilecek mekanların ücretsiz olarak temin edilmesi sağlanmalıdır.” şeklinde konuştu. Dünya Engelliler Haftası nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayesinde, parti genel merkezindeki Gün Sazak Konferans Salonu’nda “Hep Birlikte Engelleri Aşıyoruz” temasıyla düzenlenen programda, sadece bir haftayı ya da sembolik bir günü anmak için bir araya gelinmediği, milletçe taşınması gereken ortak bir sorumluluğu paylaşma amacıyla toplandıkları belirtildi. Yurdakul, “Omuz omuza, gönül gönüle vererek, Genel Başkanımızın bizlere gösterdiği ‘Önce Ülkem ve Milletim’ vizyonu ile hareket ediyor ve engelli vatandaşlarımızın yalnız olmadığını bir kez daha duyurmak istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

ENGELLİLERİN TOPLUMA KATILIMI ÖNEMLİDİR

Bahçeli’nin, “Engelli kardeşlerimizin karşılaştığı zorlukların kaldırılması, onların toplumsal hayata tam ve eşit katılımı, bir insanlık vazifesidir, aynı zamanda sosyal adaletin bir gereğidir.” sözünü hatırlatan Yurdakul, MHP’nin engelli bireylerin başkalarına muhtaç olmadan, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için her alanda kalıcı çözümler üretmeyi ve kamu hizmetlerine kolay erişimlerini sağlamayı, temel politika haline getirdiğini aktardı. Yurdakul, engelli olmanın bir eksiklik değil, bir mücadele biçimi olduğunu vurgulayarak, “Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ‘Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe engelli vatandaşlarımız hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, yalnız olmayacak, umutları boşa çıkmayacaktır.’ sözleri ışığında, Türk milletinin iradesini temsil eden her kurum, her birey, bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmelidir.” dedi.

ENGELSİZ BİR GELECEK HEDEFİ

Milliyetçiliğin, milletin her ferdini sahiplenmek olduğunu vurgulayan Yurdakul, “Bunun sonucu olarak ‘Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek’ sözü ile MHP özel bireylerimizin her zaman yanındadır. Engelli bireyler üretmeli, kazanmalı, yönetmeli, konuşmalı, temsil edilmelidir.” dedi. Yurdakul, bu hedeflere ulaşmak için, birlikte engelleri aşarak ilerleyeceklerine inandıklarını ifade etti. Engel dernekleri ve vakıfları ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, ihtiyaç sahibi engelli bireylerin ulaşım ve temel ihtiyaçlarının gündemlerinde olduğunu belirten Yurdakul, engelli vatandaşların geri bildirimlerini takip ettiklerini sözlerine ekledi. MHP’nin engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının yüzde 100 oranında tahsis edilmesi ve ihtiyaç halinde mekan temininin sağlanması gerektiğini yineledi.

İSTİHDAMDA HASSASİYET ÇAĞRISI

Engelli bireylerin istihdamı ve toplumda ekonomik hayata katılımları konusunda teşvikte bulunan Yurdakul, “Özel sektör kuruluşlarımızı, engelli istihdamı için hassasiyet göstermeye, kamu kuruluşlarımızı da engelli personel kontenjanlarını artırmaya ve mevcut boş pozisyonları hızlıca doldurmaya davet ediyoruz. Bunu milli bir ödev olarak görüyoruz.” diye konuştu. Yurdakul, MHP olarak destek sözü vererek, “Tasanızda da sevincinizde de hep bir adım yanınızda olacağız. Artık biz de sizin ailenizin bir mensubuyuz.” ifadelerini kullandı.

Program sonunda, engellilerden oluşan bir ekip “Atabarı Oyunu”nu sergilerken, engelli müzik öğretmeni Nasuhi Can Özaydın, Bahçeli için özel hazırladığı eserleri seslendirdi. Ayrıca Bahçeli’nin hediye ettiği akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerine dağıtıldı.