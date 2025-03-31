Mhp Erzurum’da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
MHP Erzurum İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine büyük ilgi gözlemlendi. Törene, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın da katıldı. MHP il binasında düzenlenen bayramlaşma programı, birçok partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.
KATILIMCILAR BİR ARAYA GELDİ
Bayramlaşma etkinliğine MHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal, il yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlüt Özcan ve ekibi, ilçe başkanları ve yönetimleri, Kaçep il ve ilçe yönetimleri, Meclis Üyeleri, Kamu-Sen İl Başkanı Mucip Gözeger ile şube başkanları, TÜRKAV ve Türk Hukuk Enstitüsü üyeleri katıldı. Prof. Dr. Kamil Aydın, gündeme ilişkin değerlendirmelerini yaptıktan sonra partililerle tek tek bayramlaştı.