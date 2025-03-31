MHP Erzurum’da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

MHP’NİN BAYRAMLAŞMA TÖRENİ İLGİ GÖRDÜ

MHP Erzurum İl Başkanlığı’nda bir bayramlaşma töreni yapıldı. MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen bu etkinliğe partililer büyük ilgi gösterdi. Program, MHP İl binasında yapıldı.

PARTİ YETKİLİLERİ VE ÜYELER KATILDI

Bayramlaşma programına, MHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal ve il yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Ayrıca Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlüt Özcan, ilçe başkanları ve onların yönetimleri, Kaçep il ve ilçe yönetimleri, Meclis Üyeleri, Kamu-Sen İl Başkanı Mucip Gözeger ile şube başkanları, TÜRKAV ve Türk Hukuk Enstitüsü üyeleri de etkinlikte yer aldı.

GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın gerçekleştirdiği gündeme ilişkin değerlendirmelerin ardından partililer tek tek bayramlaştı.