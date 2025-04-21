MHP Eskişehir İl Başkanı Açıklama Yaptı

İSMAİL CANDEMİR’DEN AÇIKLAMA

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Bölgesel Amatör Lig’in 24’üncü haftasında gerçekleşen Manavgat Belediyespor – Eskişehirspor maçında yaşanan olaylara dair açıklama yaptı. Candemir, yazılı açıklamasında, Eskişehirspor’un bu karşılaşmada sadece sahada değil, saha dışında da varlık gösterdiğini vurguladı.

MAÇTA YAŞANAN SORUNLAR

Eskişehirspor taraftarlarının stada alınmadığını belirten Candemir, şunları söyledi: “AK Parti Eskişehir Milletvekilimiz Nebi Hatipoğlu’na ve oyuncularımıza fiziki saldırılar yapıldı. Yayın yasağı getirildi. Otobüsümüz taşlandı. 90 dakika boyunca ağır küfürler edildi. Teknik heyetimiz, kulüp başkanımız stadyuma güçlükle girebildi. Oyuncularımızın can güvenliği yoktu.” Böyle bir durumun yaşanmasına göz yuman, üstünü örtmeye çalışan, hatta bu durumlardan sorumlu olan başta Manavgat Belediyespor teknik heyeti, kulüp yöneticileri ve Manavgat Belediye Başkanı kınandı. Candemir, bu olayların takipçisi olacaklarını bildirdiklerini ekledi.