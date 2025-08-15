MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, sorunları çözeceğiz

ŞEHİR MİRASINI TANITMA İMKANI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Bizim tüm çabamız, yıllardır ayağımıza pranga yapılan sorunlarımızı teker teker çözüp, geleceğimize, çocuklarımıza sorunlarından arınmış bir Türkiye bırakmaktır.” ifadesini kullandı. Durmaz, Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Tuz Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen konser öncesinde yaptığı açıklamada, festivalin Çankırı’nın köklü tuz mirasını ve bu bölgenin kültürel zenginliğini tanıtma fırsatı sunduğunu belirtti.

ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

MHP belediyelerinin sadece rutin işlevlerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Durmaz, “Kültürümüze sahip çıkan, sosyal hayatın ve yerel ekonominin gelişimine katkı sağlayan merkezler olarak görüyoruz. Bu noktada ‘üretken belediyecilik’ anlayışımız, yerel değerleri koruyarak, onları geleceğe taşımayı ve aynı zamanda yeni fırsatlar üretmeyi esas almaktadır.” dedi. Çankırı Belediyesinin, bu vizyon doğrultusunda hem şehrin kültürel kimliğini tanımlayıp hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacak anlamlı bir organizasyon yapmasının, “üretken belediyecilik” anlayışının güzel örneklerinden birisi olduğunu belirtti.

FESTİVALLERİN ÖNEMİ

Festivallerin sadece eğlencenin ötesinde, şehirlerin tanıtımına, turizmin gelişmesine ve esnafın yüzünün gülmesine katkı sağladığını vurgulayan Durmaz, “Böylesi önemli bir etkinliği hayata geçiren, partimizin ‘üretken belediyecilik’ anlayışını iyi bir şekilde uygulayarak Çankırı’mıza değer katan başta Çankırı Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Esen’i, mesai arkadaşlarını, meclis üyelerimizi, teşkilatımızı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi, sanatçılarımızı, sponsorları, katkı ve destek veren tüm kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı.

GELECEK İÇİN SİYASET ANLAYIŞI

Gerçek siyasetin laf üretmek olmadığını ifade eden Durmaz, “Milletin karşılaştığı meseleleri akıl, cesaret ve kararlılıkla çözebilmek, siyasetimizin temelidir.” dedi. Durmaz, siyaset anlayışının günü kurtarmak için değil, yarını inşa etmek için yapılması gerektiğini belirterek, “Adaletle, ortak akılla ve milletin menfaatini merkeze alarak yürütüldüğünde, siyaset toplumun huzurunun, devletin gücünün ve geleceğin teminatı oluyor.” ifadesini kullandı.

VEFALI BİR YOLCULUK

Durmaz, MHP olarak, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “Önce ülkem ve milletim” sözüyle özetlenen, nefsine değil milletine hizmet eden ve hesabını koltukla makamla değil, vicdanıyla veren siyaset anlayışıyla yol almaya devam edeceklerini belirtti. “Bahçeli’nin çağrısıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet iradesine dönüştürdüğü ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde inşallah memleketimiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar alacağız.” diyerek sözlerine devam etti. “Bizim tüm çabamız, yıllardır ayağımıza pranga yapılan sorunlarımızı teker teker çözüp, geleceğimize, çocuklarımıza sorunlarından arınmış bir Türkiye bırakmaktır. Çankırımız’da bu festival nasıl birliği ve beraberliği pekiştiriyorsa, biz de bu ruhla Türkiye’nin dört bir yanında aziz milletimizin birliğini ve dirliğini perçinleyeceğiz ve daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.