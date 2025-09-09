MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Meclis’te bir araya geldi. Görüşme sonrası, Çetin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin, mahkeme kararıyla görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in de yer aldığı Geçici Kurul atanması üzerine yaşanan gelişmeleri ele alan Hikmet Çetin, “İl Başkanlığına kayyum atanması yanlış. Yüksek Seçim Kurulu bana göre bir hata yaptı. İstanbul Kongresi ve kurultayı onayladı. Yani ikisini onaylayan Yüksek Seçim Kurulu. Buna karşılık niye kayyumu iptal etmediğini anlamadım,” diye ifade etti. Feti Yıldız ile görüşmesinde hangi konuları konuştuklarına dair soruya ise Çetin, “Hatır sorduk birbirimize. O benim çok eski dostum aslında. Biraz Alpaslan Türkeş’ten bahsettim,” yanıtını verdi.

HİKMET ÇETİN’İN FETİ YILDIZ İLE GÖRÜŞMESİ

Feti Yıldız’a İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması ve 15 Eylül’deki dava ile ilgili neler söylediği sorulduğunda, Hikmet Çetin, “O da doğru olmadığını söyledi. Kayyum atanmasının doğru olmadığını söyledi. Hukukçu kendisi zaten,” şeklinde cevap verdi. Çetin, aynı konu üzerinde soruların tekrar gündeme gelmesi üzerine, “‘Sen bizim ağabeyimizsin dedi. Hepimizin, Genel Başkanımızın, benim de size büyük saygımız var. Haberleşiriz’ dedi,” diye aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan gazetecilere ise, yargı süreci ve YSK ile ilgili kaygılarını dile getirip getirmediği sorulduğunda, “Girmedik o konulara,” yanıtını verdi.

KOMİSYONUN GÖREVİ VE GÖRÜŞLER

“Komisyon çalışmaları gündeme geldi mi?” sorusuna karşılık Hikmet Çetin, “Ben Devlet Bahçeli’yi tebrik ettim. 100 yıllık bir durumu ancak o çözdü. Başka bir parti çözseydi eskiden ‘Sen onlardan yanasın, sen bundan yanasın’ denir, ama şimdi her şey yerine oturdu,” diye belirtti. Çetin, ayrıca, “Dağdakileri ne yapacaksınız? Benim kişisel görüşüm, onları Türkiye içinde affedemezsiniz. Yani tehlike. Eğer çocuğunu PKK öldürdüyse, kimin ne yapacağı belli olmaz. O bakımdan, önerim bunları İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelere göndermek,” dedi.

EYLEME KARIŞMAMIŞ OLANLAR

“Eyleme bulaşmamış olanlar mı affedilebilir?” sorusu üzerine Çetin, “Hiçbir eylemi olmayanları affedeceksiniz. Onları topluma kazandıracak ve entegrasyon yapacaksınız,” değerlendirmesini yaptı. Çetin, dağdakiler için ise, “Eylemleri varsa affedemezsiniz. Karşılarındaki insana karşı çok büyük sorun çıkar. Eğer çocuğu öldürülmüşse gerekeni yapar. Onlara benim önerim; konuşup, onları yurt dışına yollayıp orada kalmalarını sağlamaktır,” ifadesini kullandı.

HAZIRLIK DURUMU VE YEREL SORUNLAR

Buna yönelik bir hazırlık olup olmadığı sorusuna, “Henüz bir hazırlık yok. Kuzey Suriye ne olacak? Orası da karışık. Amerika sürekli olarak İsrail’in yanında olacak bir yer arıyor. Bunları Kürtler de gördü,” yanıtını verdi. Feti Yıldız’ın TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan bir heyetin İmralı’yı ziyaret etmesi önerisiyle ilgili olarak ise, “Bu komisyondan bazılarının ziyareti büyük yarar sağlar. Oradan öğrenmek lazım,” dedi. Çetin, CHP’nin bu komisyona katılmak zorunda olduğunu belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bu işler yürümez,” diye devam etti.

KILIÇDAROĞLU’NUN DURUMU VE GÖRÜŞLERİ

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliği neyle ilgili?” sorusu üzerine, Hikmet Çetin, “Hiçbir yere gitmiyor, konuşmuyor,” dedi. “Kemal Bey’in tekrar partinin başına geçmek istediği niyetinde olduğunu zannediyorum,” diye ekledi. Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun böyle bir durumda partiyi zor durumda bırakacağını düşünerek, “Çok kötü olur. Sokağa çıkamaz,” ifadelerini kullandı. Çetin, yıllardır Ecevit’ten sonra ilk kez çok çalışkan, özverili ve cesur bir lider bulduklarını belirtti.