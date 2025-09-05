MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM’de Komisyon Faaliyetlerini Değerlendirdi

FETİ YILDIZ’DAN KOMİSYON AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) faaliyet gösteren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Yıldız, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğindeki bu komisyonun, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’dan beyanlar almak amacıyla sınırlı bir sayıda temsilci görevlendirebileceğini dile getirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Öcalan’ın beyanlarını almak üzere zamanlaması ve yöntemi dikkatle düşünülerek komisyon içerisinden 3–4 kişinin seçilmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” dedi.

KOMİSYONUN AMACI VE HİTAP ETTİĞİ GÖRÜŞLER

Yıldız, 5 Ağustos 2025’te çalışmalarına başlayan komisyonun amacının ‘terörsüz Türkiye’ olacağını vurguladı. Komisyonun, geçmişteki TBMM başkanları da dahil olmak üzere birçok kişi ve kurumdan görüş aldığına dikkat çekti. Yıldız, “Devlet, kendi dinamiğini oluşturmuş durumda. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Yıldız, komisyonun farklı siyasi partiler, kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini dinlemeye devam edeceğini belirtti. Önümüzdeki günlerde yeni oturumların gerçekleşeceğini kaydederek, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır. 7. toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda devlet, kendi dinamiğini yaratmıştır” şeklinde konuştu. Yıldız, “Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir” dedi.