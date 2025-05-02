MHP Genel Başkan Yardımcısı Kutlama Yaptı

AHMET SELİM YURDAKUL VE PARTİLİLERDEN ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul ve beraberindeki partililer, geçen ay Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir alışveriş merkezinde oyun alanına alınmayan down sendromlu Mert Affan Yüce’nin (7) doğum gününü kutladı. MHP’nin açıklamasına göre, partinin Etimesgut İlçe Başkanlığı’nda, down sendromlu olduğu gerekçesiyle alışveriş merkezindeki oyun alanına alınmayan Mert Affan Yüce için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Mert Affan Yüce, doğum günü etkinliğine annesi ve öğretmeniyle birlikte katıldı.

MERT AFFAN YÜCE İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÖZEL HEDİYELER

Kutlamaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Ankara İl Başkan Yardımcısı Mesut Genç, Ankara Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İl Başkanı Emel Öztürk, Etimesgut İlçe Başkanı İsa Muratgül, KAÇEP İlçe Başkanı Zeynep Arslan ile teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, Mert için özel olarak hazırlanan doğum günü pastası kesildi ve hediyeler verildi.

ENGELLİLERİ DESTEKLEME VAADİ

Burada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, “Liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin engelli vatandaşlarımız ve ailelerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakanın bizlere yüklediği görev ve sorumluluğun yanı sıra bir tıp hekimi ve bir baba olarak buradayım. Milliyetçi Hareket Partisi, gücünü ve tüm azmini doğrudan vatandaşlardan alan bir partidir. Bu çerçevede down sendromlu evladımız Mert Affan Yüce’ye yaşatılan ayrımcılığın ve haksızlığın vicdanlarımızda yarattığı hüznü biraz olsun dağıtmak ve biraz da evladımızın doğum gününü kutlamak için bir araya geldik. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Her çocuğun gülmeye ve oynamaya hakkı vardır. Ayrımcılığa karşı durmak, vicdani olduğu kadar milli bir sorumluktur” diye belirtti.