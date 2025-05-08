Mhp Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Röportajları Kontrol Edin

SOKAK RÖPORTAJLARINDA DEZENFORMASYON TARTIŞMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sokak röportajlarının “dezenformasyon” oluşturduğunu vurguluyor ve bu durumun kontrol altına alınması gerektiğini ifade ediyor. Özdemir, yalnızca yetkilendirilmiş kişilerce yapılmasını hedefleyen bir kanun teklifi sundu. Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Son yıllarda artan şekilde, ‘sokak röportajı’ adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir.”

SOKAK RÖPORTAJLARININ AMACI

Özdemir, bu tür içeriklerin amacının doğru bilgi yaymak olmadığını belirtiyor. Bunun yerine, toplumsal huzursuzluk yaratmayı, halkı kin ve nefrete yönlendirmeyi, kamu düzenini bozmaya yönelik olduğunu ve dezenformasyon oluşturmaya hizmet ettiğini söylemekte. Sosyal medya üzerinden yürütülen sokak röportajlarının, basın kuruluşlarına bağlı olmayan ya da basın kartı bulunmayan kişilerce gerçekleştirildiğini vurguluyor.

BASIN FAALİYETİNİN ETİK KURALLARI

Özdemir, basın faaliyetinin belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabi olduğunu ifade ediyor. Yetkisiz kişilerce yapılan faaliyetlerin basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini belirtiyor. “TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır.” diyerek düzenlemenin amaçlarını sıraladı.

DÜZENLEMENİN ÖNEMİ

Özdemir, bu düzenlemenin hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önemli olduğunu vurguluyor. Bu gelişmeler, toplumda bilgi akışını sağlıklı hale getirmek için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.