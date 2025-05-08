MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Peker’i paylaştı

İZZET ULVI YÖNTER’İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya üzerinden Sedat Peker ile ilgili yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Yönter, “Zamanı var, acelesi yok” sözleriyle Peker’a ait bir videoyu alıntıladı ve ardından “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves…” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Yönter’in bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım, birçok kişi tarafından dikkatle takip edildi ve yankı uyandırdı.