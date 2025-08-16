Mhp Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul Açıklama Yaptı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VURGUSU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, Sinop’ta gerçekleştirdiği açıklamada Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşma hedefini ön plana çıkardı. Yurdakul, “Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Milliyetçi Hareket Partisi yarım asrı aşan tarihi ve kökleri binlerce yıl geriye dayanan Türk töresi ve devlet geleneği çerçevesinde Türk milleti için samimiyetle çalışmaktadır” şeklinde konuştu. Yurdakul, Sinop’a yaptığı ziyaret kapsamında MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Yurdakul, basın mensuplarına bilgi verirken, Sinop’un Melikşah köyünden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenen küçük bir kız çocuğunun çağrısının, ziyaretin önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI

Yurdakul, ziyarette partisinin toplumsal dayanışmaya verdiği önemi dile getirerek, “Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayata katılımını sağlamak bir insanlık vazifesidir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bu konudaki talimatlarıyla Sinop’a geldik. MHP, her daim dezavantajlı kesimlerin yanında olmuştur” dedi. Ayrıca, MHP’nin yürüttüğü “Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” hakkında da bilgi veren Yurdakul, bu toplantılarda ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunun detaylı bir şekilde değerlendirildiğini ifade etti. Gelecek hafta 23 Ağustos’ta Tokat’ta yapılacak olan buluşmanın da bu konuya odaklanacağını belirtti.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ

Yurdakul, “Türkiye Yüzyılı” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “MHP, günün sonunda Türkiye’yi coğrafyamızın en güçlü, en mutlu ve en müreffeh ülkesi yapma iradesindedir. Bu bir hayal değil, kararlılıkla çözülecek bir denklem işidir. Milletimiz gönlünü ferah tutsun” diyerek konuşmasını tamamladı. Programa MHP İl Başkanı Hikmet Çınar, KAÇEP İl Başkanı Cemile Tekin Ofluoğlu, il yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

SİNOP