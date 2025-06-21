MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Bilgi Önemli Dedi

PANELİN AÇILIŞ KONUŞMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, “Üniversitelerdeki bilimsel bilgiye sahip hocalarımız, donanımlı ve dinamik Türk gençliği, özel sektörün girişimci ruhu, stratejik iş birlikleriyle birleştirilerek ülkemizin teknoloji üssü olma hedefi hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu. MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği’ paneline Yurdakul’un yanı sıra birçok partili, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Prof. Dr. Pınar Özışık, Dr. Ayşe Keleş ve Avukat Melisa Yıldız da katıldı.

BİLGİNİN DEĞERİ VE TEHDİTLERİ

Panelin açılış konuşmasında Yurdakul, bilginin çağın en değerli varlığı olduğuna vurgu yaptı. “İnsanoğlu, tarihin birçok döneminde altın ve pırlanta gibi değerli madenlere ve minerallere değer vermiştir. Bugün ise çağımızın en değerli varlığı bilgi. Bilgiye erişim hızı inanılmaz boyutta. Bilgi, beraberinde risk ve fırsatları getirirken, aynı zamanda büyük bir tehdit altında. Erken yola çıkan ülkelerde ise bilgi üzerinde regülasyon çalışmaları yapılmaya başlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

Yurdakul, sağlık alanında yabancı ürün ve hizmetlere olan bağımlılıklarını azaltmanın öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirtti. “Bunun için yüksek nitelikli insan kaynağımızı harekete geçirmemiz gerekiyor. Yüksek nitelikli bilim insanlarımız ve girişimcilerimize sağlanacak tam rekabetçi bir sağlık endüstrisinde, ülkemizin tüm dünyaya dudak ısırtacak hızla ilerleyebileceğimize inanıyoruz. Bu sayede dış bağımlılığımızın azaltılmasıyla birlikte, dünyaya sağlık endüstrisine özel ürün ve hizmet ihraç etme hedeflerimizi gerçekleştirmek mümkün olacaktır. MHP olarak küresel gelişmeleri yakından izliyoruz ve ülkemiz için doğru hamleleri belirlemeye devam ediyoruz. Nitekim panelimiz de bu amaçla yapılıyor” şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKA VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık alanında yapay zeka kullanımının önemine değinen Yurdakul, bu teknolojinin tıp dünyasında daha hızlı ve doğru sonuçlar elde edilmesine, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve erişilebilir olmasına olanak sağladığını belirtti. “Günümüzde yapay zekayı sağlık sektöründe birçok ülke kullanmaya başlamıştır. Üniversitelerdeki bilimsel bilgiye sahip hocalarımız, donanımlı ve dinamik Türk gençliği, özel sektörün girişimci ruhu, stratejik iş birlikleriyle birleştirilerek, ülkemizin teknoloji üssü olma hedefi hayata geçirilmelidir. Kısaca Türkiye için iş birliği diyoruz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından panelistler, sunumlarını gerçekleştirdi.