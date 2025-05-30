MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Sağlık Ekonomisi Vurguladı

BİLİM İNSANLARI VE DEVLETİN GÜCÜ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, “Bilim insanları, üniversiteler, girişimciler ve devlet, Türk sağlık endüstrisinin bel kemiğini oluşturarak ülkemizin 21’inci yüzyıla damga vurmasını sağlayacak potansiyele sahiptir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu potansiyeli hayata geçirmeyi milli ülkümüz olarak görüyoruz.” dedi.

Yurdakul, “Türk ve Türkiye Yüzyılında Stratejik Sağlık Ekonomisi ve Gelişim Hamlesi” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, sağlık alanında dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim gücünü stratejik avantaja dönüştürmek için üniversite hastaneleri, akademisyenler ve sağlık girişimcileri arasında işbirliğine duyulan ihtiyacın giderek arttığını belirtti. Ayrıca, “Üniversite laboratuvarlarında yürütülen klinik düzeyde genetik araştırmalar ile biyoteknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesiyle kişiselleştirilmiş tıp, genetik hastalıkların erken tanısı ve tedavisine yönelik biyolojik çözümler geliştirilmesinin, ülkeye önemli katkılar sağlayacağını” söyledi.

Yurdakul, hastalıkların daha hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhis ve tedavi edilebilmesinin gelişen teknoloji sayesinde mümkün olduğunu ifade ederek, “Teknolojik alanda yaşanan gelişmeler en çok tıbbi cihazlarda, genetik araştırmalarda, tanı kitlerinde, aşı ve ilaç alanlarında görülmektedir. Tıbbi cihaz, genetik çalışmalar, ilaç ve aşı sektörü tüm ülkeler için savunma sanayi gibi stratejik öneme sahiptir.” şeklinde konuştu. Ülkedeki ortalama yaşın artması ve yeni tedavi ihtiyaçlarının ortaya çıkması ile tıbbi ihtiyaçların arttığına da dikkat çekti.

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

Yurdakul, Türkiye’deki tıbbi uygulama ve tedavilerin hala ithal teknoloji cihazları ve ilaçlarla sağlandığını belirtti ve “Tıbbi teknoloji ve ilaç konusunda ülkemizin dışa bağımlılığı yaklaşık yüzde 85 seviyesindedir.” dedi. Ayrıca, 2023 yılı itibarıyla ilaç ithalatının yüzde 8,8 artışla 5,4 milyar dolara, ilaç ihracatının ise yüzde 15,8 artışla 2,2 milyar dolara ulaştığını aktardı. “Türkiye ilaç pazarı 2023’te 222,5 milyar lira değerinde büyümüştür. Tıbbi cihaz sektörü de benzer büyüme göstermiştir.” diyerek tıbbi cihaz ihracatının 1,25 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Biyoteknoloji, bilişim ve nanoteknoloji gibi alanlarda katma değeri yüksek tıbbi cihazların üretimindeki kısıtlılığın üstesinden gelmek için kamunun kolaylaştırıcı inisiyatifine ihtiyaç olduğunu belirten Yurdakul, “Tıbbi cihazlar, medikal ürünler ve ilaçların gelişimlerini destekleyecek şekilde AR-GE ve inovasyon şirketleri ile üniversitelerin işbirliklerine yönelik bir modele ihtiyaç vardır.” dedi. Sağlık sektöründe teknolojik ve bilgi üreten bir ülke olmanın gerekliliğini vurguladı.

Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vizyonu çerçevesinde “Tıbbi cihaz ve ilaç sektörlerinde ithalat bağımlılığını azaltmayı ve yerli üretimi artırmayı” hedeflediklerini belirtti ve bu bağlamda “Bilim insanları, üniversiteler, girişimciler ve devlet, Türk sağlık endüstrisinin bel kemiğini oluşturarak ülkemizin 21’inci yüzyıla damga vurmasını sağlayacak potansiyele sahiptir.” ifadelerini yineledi.