MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Yapay Zeka Gereklidir

SAĞLIK POLİTİKALARINDA YAPAY ZEKANIN ÖNEMİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, günümüz dünyasının hızla değiştiğine vurgu yaparak, “Çağımızın ne kadar hızlı olduğunu, bilginin ne kadar hızlı aktığını ve el değiştirdiğini biliyoruz. Türkiye olarak küresel rekabette yerimizi almalıyız” dedi. MHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği panelinin moderatörlüğünü Yurdakul üstlendi. Açılış konuşmasında, yapay zekanın bir doktorun yıllarca edindiği bilgiye dakikalar içinde ulaşma kapasitesine sahip olduğunu dile getirerek, artık bilgilere erişimin kolaylaştığını ifade etti.

HEDEF DUEK İNSAN KAYNAĞINI HAREKETE GEÇİRMEK

Yurdakul, sağlık alanında yerli ürün ve hizmetlere olan bağımlılığı azaltmanın önemine değinerek, “Yüksek nitelikli insan kaynağımızı harekete geçirmemiz gerekiyor. Yüksek nitelikli bilim insanlarımız ve girişimcilerimizle rekabetçi bir sağlık endüstrisi oluşturmalıyız. Böylece dış bağımlılığımızı azaltmanın yanı sıra tüm dünyaya sağlık endüstrisine özel ürün ve hizmet ihraç etme hedeflerimiz de mümkün olacaktır” şeklinde konuştu. MHP olarak global gelişmeleri takip ettiklerini vurgulayan Yurdakul, panelin amacının yapay zekanın sağlık politikalarındaki yeri ile ilgili nadir bilgiler sunmak olduğunu belirtti.

BİLİM VE BİLGİ OTAĞI OLMA VİZYONU

Yapay zekanın hem yeni fırsatlar sunduğunu hem de zorluklar oluşturduğunu ifade eden Yurdakul, “Üniversitelerdeki bilimsel bilgiye sahip hocalarımız ve dinamik gençliğimiz özel sektörün girişimci ruhuyla birleşerek ülkemizin teknoloji üstü hedeflerini gerçekleştirebilir” dedi. Ayrıca, “Türk milleti zafer sancağının bilim ve bilgi otağının taşıyıcısıdır. MHP olarak sağlık politikaları alanında yapay zekayı masaya yatırarak yeni bir döneme girmekteyiz” diyerek gelişme hedeflerini yineledi.