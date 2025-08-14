MHP Genel Başkanı, AK Parti’ye çiçek gönderdi

BAHÇELİ’DEN ANAMPLIK ÇİÇEK GÖNDERİMİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinliği için özel bir kutlama çiçeği gönderdi. Bu çiçek, 1071 kırmızı gül ile 24 mavi gül ve orkideden oluşan zarif bir aranjmandan oluşuyor. Etkinlik, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

ÇİÇEĞİN ANLAMI VE DETAYLARI

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin programa gönderdiği anlamlı çiçek; Türkiye’nin teminatı, milletimizin güvencesi olan bu kutlu ittifakın zarif bir nişanesidir.” ifadelerini kullandı. Yıldız, aranjmandaki mavi güllerin kuruluş gününü ve Türk’ün rengini temsil ettiğini belirtti.

RENKLERİN SİMGESİ

Yıldız ayrıca, “1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’nin destanını simgelemektedir. Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna’yı hatırlatmaktadır. Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade etmektedir.” dedi. Tüm bu detayların, kardeşlik hukuku ve milli iradenin birleşmiş halini ortaya koyduğunu vurguladı. Yıldız, “Cumhur İttifakı; Türk milletinin varlık ve birlik remzi, istiklal ve istikbal azmidir” şeklinde sözlerine son verdi.