MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bayram Mesajı Yayımladı. “Terörsüz Türkiye, Türk milletinin Bayramı.”

KURBAN BAYRAMI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle önemli bir mesaj yayımladı. “Terörsüz Türkiye Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir” diyor Bahçeli. Aynı zamanda, “İstikrarsızlıklarla boğuşan Müslüman âleminin huzur, refah, adalet ve güvenliğe bir an evvel ulaşmasını niyaz ediyor, Türk-İslam coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizin mübarek bayramını dualarımla birlikte tebrik ediyorum” ifadelerini paylaşıyor.

KURBAN İBADETİNİN ANLAMI

Bahçeli, kurban ibadetinin, Cenab-ı Allah’ın rızasını, ihsanını ve lütfunu kazanmanın manevi fırsat ve imkânlarından biri olduğunu vurguluyor. Bu ibadeti “Hakk’a yakınlık, halka fedakârlık, garip gurebaya ferahlık” şeklinde tanımlıyor. Ayrıca, “Allah’a şükrediyorum ki, yeniden kurban ibadetini yapmaya ve bu ibadetin mükâfatı olan kurban bayramına nail ve vasıl olduk” diyor. Bayramların hakiki anlam ve ruhuyla kutlanmasının, dargınlıkların tesir alanını zayıflatıp gönüllerin kavuşmasına zemin hazırlayacağına da dikkat çekiyor.

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK

Bahçeli, Türk milletinin iyiliksever ve vatansever özellikleriyle beşeriyet Aleminde hayranlık uyandırdığını belirtiyor. Bunun yanı sıra, “Milli birlik ve beraberlik hisarımızı sağlam tuttukça, iç huzur ve kardeşlik ortamını elbirliğiyle savundukça kuşkusuz her neviden şer ve şirret operasyonların hücum ve hüküm etkisinden bahsetmek imkansızlaşacaktır” diyerek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıyor. Türkiye’nin yeni bir yüzyılın kulvarında güçlenerek ilerlediğini ifade ediyor.

BAĞIŞLAMANIN VE DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

Bahçeli, bayramların barışmanın, bağışlamanın ve dayanışmanın dönemleri olduğunu dile getiriyor ve “Bayram; kardeşliğin, dostluğun ve yakınlığın hiç değişmeyen adresidir” diyor. Bu nedenle, “Ayrılığa ve ayrımcılığa karşı en güçlü ve kalıcı cevap bayramın manevi hikmetlerle dolu anlamında saklıdır” ifadesiyle bayramların önemine dikkat çekiyor. Türk milletinin geçmişinden ve geleneklerinden aldığı güçle yeni yüzyıla doğru ilerlediğini belirtiyor.

TARİHİ SORUMLULUK VE MÜCADELE VURGUSU

Bahçeli, milli birlik için herkesin tarihi sorumluluklar taşıdığını vurgulayarak, “Açık ve şeffaf biçimde, dayatma ve saklı gündemleri dışlayarak ülkemize ve ülkülerimize şuurla sahip çıkılmalıdır” diyor. Mücadelelerinden taviz vermeyeceklerini de belirtiyor. Bayramda kurban keseceklerine, ancak millet varlığını kurban etmeye yeltenenlere müsamaha etmeyeceklerini ifade ediyor.

KURBAN BAYRAMI’NDA YARDIM VE DAYANIŞMA

Son olarak, Bahçeli, bayramda yardımlaşma ve dayanışmanın artmasının milli bir görev olduğunu belirtiyor. “Acılarımızdan memnun olanlara, kayıplarımızdan sevinç duyanlara” karşı durmalıyız diyor. Tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı yineleyerek, sağlık, saadet ve selamet dolu yıllar diliyor. Bahçeli, “Bayram tatilinde yollara düşen vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını can ve mal emniyeti bakımından önemli görüyorum” ifadeleriyle mesajını tamamlıyor.