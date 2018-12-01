Bahçeli’den ‘Cumhur İttifakı’ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli, yerel seçimlere dair açıklama yaptı ve cumhur ittifakı içinde jestler olacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimlerle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ittifakla ilgili “şu ana kadar ki gelişmeler olumlu ve verimli ittifak iyi gidiyor, karşılıklı jestler olabilir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, Ergenekon davasında savcının verdiği mütalaada örgütün varlığının delillerle kanıtlanamadığı ve dosyanın bir anlamda çökmüş olduğu konusuna ilişkin, “Ergenekon davası sonuçlanma aşamasına gelmiştir. Savcılık iddianamesi mahkemeler tarafından görüşülecektir. Dolayısıyla Ergenekon davası iddianameye göre çökmüş durumdadır. Çok az bir ceza söz konusu olmuştur” ifadelerini kullandı.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN ÜLKE SEVDASI VARDIR”

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na ilişkin Cumhurbaşkanının ‘karşılıklı jestler’ olabilir açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusunu, “Cumhur İttifakı’nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir” şeklinde yanıtladı.

Bahçeli bu hafta Cumhurbaşkanıyla bir görüşme olup olmayacağına dair ise, görüşme arzusu olursa her zaman görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

“CUMHUR İTTİFAKI İYİ GİDİYOR”

Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki arasındaki ittifak görüşmeleri ve MHP ile AK Parti’nin kaç ilde ittifak yapma kararına vardığına yönelik soruyu yanıtlayan Bahçeli, “İki parti yöneticisi saygı değer insan zaman zaman bir araya geliyorlar. Gelişmeleri değerlendiriyorlar. Uzlaştıkları alanlar oluşuyor. Cumhurbaşkanının dönüşünde zannediyorum Cumhurbaşkanına arz edecekler. Sonra da karşılıklı değerlendirme ihtiyacı doğarsa da gereği yapılır. Şu ana kadar ki gelişmeler olumlu olmaktadır. Cumhur İttifakı iyi gidiyor” açıklamasında bulundu.

“MUHALEFET KOALİSYON DÜŞÜNÜYORSA YAPSIN”

Bahçeli, “Muhalefetin belediye başkanlıkları arasında kombin değil de koalisyon yapılacak diyorlar. Buna ilişkin ne düşünüyorsunuz?” sorusuna da, “Muhalefet koalisyon düşünüyorsa yapsın. Zillet İttifakını koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa onların en tabii hakkıdır” dedi.

Bahçeli, soğan stoğuyla ilgili Rekabet Kurumu’nun verdiği karara ilişkin olarak da, ‘Rekabet Kurumu’nun kararına saygı duyduklarını ve Rekabet Kurumu’nun bu konuyu yakından incelediğini belirtti.

TRT