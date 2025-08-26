MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Sağlık Durumu

SON SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu, kamuoyunun gündemini meşgul eden önemli bir konu haline geldi. Vatandaşlar “Devlet Bahçeli sağlık durumu nedir?” şeklinde sorular yöneltiyor. Özellikle “SON DAKİKA bilgi var mı?” sorusu sık bir şekilde gündeme geliyor.

GEÇİRİLEN OPERASYON VE TEDAVİ SÜRECİ

Devlet Bahçeli, 2025 yılının Şubat ayında planlı bir kalp kapakçığı operasyonu geçirdi. Bu operasyon, Kocaeli Gebze’deki Anadolu Sağlık Merkezi’nde başarılı bir şekilde yapıldı. Sonrasında, kısa bir süre içinde sağlığına kavuştu ve tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Bahçeli, normal yaşamına geri döndü.