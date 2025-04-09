MHP Genel Başkanı Bahçeli Sağlıklı. Astrolog Saraç Özür Diledi. Saraç Tahliye Edildi, Kutladı

DEVLET BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU

Şubat ayında başarılı bir operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı değişimi yaşadı. Bir süre evinde dinlenen Bahçeli, şu an sağlık durumu gayet iyi ve işine devam ediyor.

ASTROLOG HİLAL SARAÇ’IN SKANDAL PAYLAŞIMI

Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığı dönemde astrolog Hilal Saraç, sosyal medya üzerinden tartışmalı bir paylaşım yaptı. MHP Lideri’nin sağlık durumu ile alay eden Saraç, “Valla seçimi görmez. Seçim de erken olacak zaten. Neyse kim olduğunu yazacak kadar cesur değilim ama siz anlayacak kadar zekisiniz bence” ifadelerini kullandı. Bu skandal paylaşım, büyük bir tepki aldı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen ‘hakaret’ suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANMA VE ÖZÜR

İlk olarak gözaltına alınan Saraç, ardından hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklandıktan sonra ailesi aracılığıyla sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, Bahçeli’den özür diledi. Paylaşımında, “Değerli devlet büyüğümüz MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli hakkında astrolog olarak daha önceki sağlık durumu tahminlerim ve paylaşımlarımdan dolayı özür dilerim. Sn. Devlet Bahçeli’ye yüce Allah’tan şifalar diliyorum.” dedi.

TUTUKLULUK SONRASI TAHLİYE

Son olarak Hilal Saraç hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 60 günlük tutukluluğunun ardından Saraç, bugün tahliye edildi. Tahliye haberini, “Umuda kelepçe vurulmaz demiştim. Çok şükür tahliye oldum. Bana dua eden tüm kalpleri, sevgiyle kucaklıyorum” paylaşımıyla duyurdu.