MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya kapansın

SOSYAL MEDYAYA YÖNELİK SERT AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyaya karşı sert bir duruş sergiledi. Aile yapısı ve toplumsal barış açısından sosyal medyayı tehlikeli olarak nitelendiren Bahçeli, “Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor. Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım” dedi. Bu açıklamalar, Bahçeli’nin gündemdeki aktif tutumunu sürdüğünü gösteriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A DESTEĞİNİ VURGULADI

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan desteğini de ifade etti. 2028 yılında Erdoğan’ın görevine devam etmesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımızla dostluktan ziyade bulunduğu makama karşı MHP’nin gösterdiği bir özen ve saygı vardır. Bu saygı samimiyetle karşılıklı olduğu zaman da birlikte düşünme ve paylaşma noktasına sizi taşır. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza tam destek veriyoruz” diye konuştu.

Bahçeli, Türkiye’nin kritik süreçlerden geçtiğini, 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanı’nın çabalarının ülkeye fayda sağladığını düşündüğünü belirtti. Sosyal ve ekonomik sorunların aşılmayacak meseleler olmadığını ifade eden Bahçeli, “İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028’de de devam etmeli. Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.