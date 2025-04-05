MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkeş’in Mezarını Ziyaret Etti

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yıl dönümünde Ankara’daki kabrini ziyaret etti.

BAHÇELİ’YE PARTİLİLER EŞLİK ETTİ

MHP lideri Bahçeli’nin ziyaretine, partinin genel başkan yardımcıları ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

BAHÇELİ 2 AY SONRA MESAİSİNE DÖNDÜ

Devlet Bahçeli, yaklaşık 2 aylık bir aradan sonra resmi faaliyetlerine yeniden başladı. Bu süreçteki ilk önemli etkinliği, Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etmek oldu.

ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN VEFAT YIL DÖNÜMÜ ANILDI

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 28. ölüm yıl dönümünde, partililer tarafından anma programları düzenleniyor. Bahçeli’nin ziyareti de bu kapsamda gerçekleşti.

ANKARA’DAKİ ANIT MEZAR TÖRENLE ZİYARET EDİLDİ

Bahçeli ve beraberindeki heyet, Türkeş’in Ankara’da bulunan anıt mezarını dualar eşliğinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında partililer, Türkeş’in mirasına sahip çıkma mesajları verdi.

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