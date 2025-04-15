MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ziyaret Edildi

DEVLET BAHÇELİ’NİN AMELİYAT SONRASI İLK ZİYARETİ

6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Nisan’da Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ederek 66 gün aradan sonra mesaiye başlamıştı. Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ve 23 Nisan 12 yaş TBMM Kupası Tenis Turnuvası birincisi kızı Ahen, Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletmek amacıyla ziyarette bulundu.

Ahen DORA’DAN ÖNEMLİ RİCA

Milletvekili Dora, ziyareti sosyal medya üzerinden “Sevgili çocuklar, müjde” diyerek duyurdu ve şu ifadeleri paylaştı: “Kızım Ahen Dora, Devlet Dedesi’nin elini öpmeye gittiğinde hepinizin mustarip olduğu bir sorunu ‘Yaparsa Liderimiz yapar’ diyerek, Devlet Dedesi’ne arz etti. Oyun geliştirme platformu olan Roblox’un, çocukların sosyalleşmesi, yabancı dillerini geliştirmesi ve oyunlarda strateji üretmelerine olanak sunan özelliklerinden bahsederek, bu platformun tamamen kapatılmasının bir çözüm olmadığını belirtti. Yaş sınırı ve zararlı içeriklere erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini anlattı. Sayın Genel Başkanımız, bu talebe yaklaşarak ‘Bu konuyu gündemimize alalım o halde’ dedi. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için ve nesillerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

ROBLOX’UN KAPATILMA NEDENİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 7 Ağustos’ta çevrimiçi oyun platformu Roblox’un Türkiye’de erişime kapanacağını açıklamıştı. Bu karar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınmıştı. Mahkeme, söz konusu platformda çocukların istismarına yol açabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı vermişti. Bu karar, UYAP üzerinden yayınlandığında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya alınmıştı.