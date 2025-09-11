MHP Genel Başkanı D. B., “Çocukların Suçu Uğruna Kullanılması Tehlikeli” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koluğun canı pahasına topladığı suçluların adliye koridorlarında serbest bırakılmasının, “Masumiyet karinesi”, “Delil yetersizliği”, “Şahit eksikliği”, “Kanunlardaki boşluk” gibi gerekçelerle açıklanamayacağını vurguladı. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde “çocuk tetikçi”, “çocuk katil”, “çocuk suçlu”, “çocuk terörist” gibi olumsuz tanımlara sıkça rastlandığını belirterek, bu durumun çocukların karalanmasına neden olabileceğine dikkat çekti. “Hayatın gölgesinde eriyen manevi değerler, çocukların özgüven kayıplarını artırıyor” diyen Bahçeli, çocukların geleceğimiz olduğuna vurgu yaptı.

ÇOCUKLARI SUÇA SÜRÜKLEYEN ÇEVRELER

Bahçeli, çocukların katil ve teröriste dönüşmesinin önünü açan sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların ele alınması gerektiğini ifade etti. “Anne ve babaların yanı sıra toplumsal sorumluluk taşıyan herkes, bu konuda düşünmelidir” diyen Bahçeli, dikkat edilmesi gereken bir diğer unsurun da çocukları istismar eden çevreler olduğunu belirtti. Çocukların sokak çeteleri, organize suç örgütleri ve yabancı istihbarat mekanizmaları tarafından suça sürüklendiğine dair endişelerini dile getirdi.

HALKIMIZ DERİNDEN KAYGILI

Bahçeli, çocukların karıştığı son olaylara dikkat çekerek, İzmir Balçova’da bir polis karakoluna saldıran 16 yaşındaki bir teröriste ve Ankara Pursaklar’da 15 yaşındaki bir kişiye dikkat çekti. “Suç işlemiş olanların gözünün yaşına bakılmamalıdır” diyen Bahçeli, Türkiye’de güvenlik ve huzurun sağlanması hedefinin önemini vurguladı. Provokasyonlara hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Bahçeli, toplumsal olaylar karşısında uyanık olmanın önemine dikkat çekti.

BÜYÜK BİR TEHLİKE VAR

Bahçeli, Türk milletinin karşı karşıya olduğu tehlikeleri sıralayarak, suçlu tanımının genişlemesi ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin altında yatan nedenleri sorgulamak gerektiğini ifade etti. Güvenlik, huzur ve adaletin sağlanması noktasında gereken adımların atılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Eğitim kurumlarının milli ahlakı kazandırma çabaları ve sosyal hizmetlerin katkıları son derece önemlidir” dedi.

CEDİREK YENİ HUKUK DÜZENİ KURULMALI

Son olarak, Bahçeli, suçluluğu artıran sebeplerin tekrar değerlendirileceği yeni yasal düzenlemelerin şart olduğunu belirtti. “Suçluları caydıracak, cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, toplumda güvenin yeniden tesis edilmesine yönelik adımlar atılmalıdır” diyen Bahçeli, suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Gelecek nesillerin güvencesi adına hep birlikte hareket etmenin önemini yineledi.