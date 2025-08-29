Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Mesaj Yayınladı

MESAJDAKİ TARİHSEL VURGULAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” ifadesine dikkat çekerek, “103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de ‘Terörsüz Türkiye’ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır. Potansiyel olarak ve dip akıntı halinde sürekli var olan iç ve dış düşmanlıklar Terörsüz Türkiye’yle beraber tesir alanını iyice kaybedecektir” dedi.

GEÇMİŞ VE GELECEK İLİŞKİSİ

Bahçeli; tarih kavramının yalnızca geçmişin anlatımı değil, aynı zamanda geleceğin inşası olduğunu belirtti. “Geçmişini bilmeyen, geçmişine sırt çeviren toplum veya milletlerin gelecek iddiasında bulunması zırva ve zorlama bir beklentidir” şeklinde konuştu. Türk milletinin tarihiyle iç içe yaşadığını vurgulayan Bahçeli, “Bu muazzam şuur aydınlığında tecelli eden milli varlık, nice zaferlerle şımarmadığı gibi ağır mağlubiyet ve hezimetlerle de yeis ve yılgınlığa kapılmamıştır” dedi.

AĞUSTOS AYININ ÖNEMİ

Ağustos ayının Türk milleti için zafer ve zirve ayı olduğunu söyleyen Bahçeli, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un, 30 Ağustos 1922’de muhteşem bir zaferle sonuçlandığını belirtti. “Taarruz ile zaferi buluşturan yalnızca sahadaki askeri üstünlük değildir. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin arkasında ve özünde; strateji ustalığı, siyasi taktik uzmanlığı, uzağı yakın eden dört başı mamur hazırlık evresi, hiç azalmayan akıl ve sabır erdemi, elbette iman ve istiklal sevdası yer almıştır” açıklamasını yaptı.

VARLIĞIMIZI GÜVENCE ALTINA ALMAK

Bahçeli, Türk milletinin muzaffer bir millet olduğunu vurgulayıp “Bu muzaffer ruhun harcı milli birlik ve dayanışma azmiyle karılmıştır. Türk milleti belini bükmeye cüret eden ehl-i salibi mahvı perişan etmiştir” ifadesini kullandı. 103 yıl önce elde edilen düşmansız Türkiye’nin başarılarının tekrar edileceğini söyleyen Bahçeli, “Vatan topraklarımızda gözü olan zalimler, üzerimizde hesap yapan kanlı emeller, milletimizin kahrına ve çelikten iradesine çarparak sonuçsuz kalacaktır” dedi.

SONUÇ VE ANMA

Devlet Bahçeli, Türk milletine yapılan haksızlıkların 30 Ağustos 1922’de hak ettiği cevabı aldığını vurgulayarak, “Türk milleti, uzun bir süre girdiği savunma pozisyonundan çıkıp taarruza geçerek ve tam bağımsızlığı hususunda tavizsiz olduğunu pek çok bedel ödemesiyle göstererek milli birliğini, milli varlığını, milli geleceğini güvenceye almıştır” diye konuştu. Son olarak, 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları ve aziz şehitleri hürmetle andığını belirtti. “30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun diyorum” diyerek mesajını tamamladı.