MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı görev için yeterlidir.” dedi. Terörsüz Türkiye hedefi, milli irade için önemlidir. Barış, huzur ve kardeşlik rüzgarları esmektedir. Devlet, millet dayanışmasıyla hedefe ulaşacaktır. CHP’nin muhalefeti tehlikeli bir durumdur. Seçimler zamanında yapılacak ve taviz verilmeyecek

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGULAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye amacına ilişkin olarak, “Cumhur İttifakı bu görevi harfiyen yerine getirmeye inançlı, istekli, iradeli, dahası kabiliyetli ve yeterlidir.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, doğru, dengeli, derin ve objektif sonuçlar elde edildikten sonra, ihtiyaç duyulan derslerin alınması kaydıyla tarih meşalesinin hem geleceklerini aydınlatacağını hem de yeni ufuklara ışık tutacağını belirtti. Geçmişini bilmeyen ve geçmişine dudak bükmüş bir milletin geleceğin kapılarını aralamasının olanaksız olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “Akan hayatı omurgasından yakalayabilmek, devamlı değişen hadiselerin içyüzünü görebilmek, sağlam bir tarih bilinci ile mümkündür.” dedi.

SORUN ÇÖZME KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin en önemli sorununun şuursuz heyecan nedeniyle oluşan çılgınlık hali ve bunun sonucunda ortaya çıkan yılgınlık olduğunu vurguladı. Bir güne hapsolan, gündelik olayların peşinden koşan bir siyasi yapının elbette misyonu olamayacağını ifade eden Bahçeli, dünya siyaseti ve Türk siyasetinin şu anda kurak bir dönem geçirdiğini belirtti. Sorun çözme kabiliyetinin yeşermesi için ön yargıların kırılması ve psikolojik engellerin aşılması gerektiğini söyledi.

TERÖR KONSERİNE KARŞI DURUŞ

Bahçeli, Türkiye’nin kronik sorunlarından kurtulma iradesini, elitist çevrelerin direnişi ve engellemelerine rağmen gösterdiğini ifade ederek, “Terörsüz Türkiye hedefinin icra ve icmali bu kararlılığın nişanesidir.” dedi. Türk milletinin bu hedefe yediden yetmişe sahip çıktığını belirten Bahçeli, “Barış, huzur ve kardeşlik rüzgarları esmeye başlamışken, bu havayı bozmanın yanlışı hıyanete kadar ulaşabilir.” şeklinde konuştu. Bölgesel tansiyonun arttığı bu dönemde, devlet ve millet dayanışmasıyla terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla ilerlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

CHP’NİN MUHAFAZAKAR YAKLAŞIMINA ELEŞTİRİ

Bahçeli, CHP Genel Başkanı’na yönelik eleştirilerde bulunarak, muhalefetin Türkiye’yi zora sokmak üzerine kurulu bir anlayışta olduğunu dile getirdi. CHP’nin ortaya koyduğu muhalefetin vatan ve devlete düşmanca bir tutum sergilediğini belirten Bahçeli, “CHP’nin, gündemdeki yargı sürecine saygı duyması lazımdır.” dedi. Özgür Özel’e de sert ifadelerle yaklaşan Bahçeli, “Dilemeyiz ama şartlar başka tercih yapmamızı imkansızlaştırırsa buradayız ve savaş ilanının sonuçlarından bahsetmeye hazırız.” dedi.

TBMM’NİN ROLÜ VE GELECEK VİZYONU

Bahçeli, TBMM’nin 105. yıl dönümünde, tarih içindeki önemine dikkat çekerek, millet iradesinin temsil kurumu olduğunu vurguladı. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Dün, yedi düvele meydan okuyan meclis, bugünde her fikre cevap verebilir, ama ihanete asla izin verilmez.” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile TBMM’nin daha etkili bir konum kazandığını ve bu durumun geleceğe umutla bakılmasını sağladığını belirtti.

ÇOCUKLARA OLAN VURGUSU

Devlet Bahçeli, 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilmesinin önemli bir neden olduğunu ifade ederek, yeni nesillerin geleceğin inşasında kritik rol oynayacağını iletti. “Bu kutlu günün çocuklarımıza armağan edilmesinin en önemli nedeni budur.” diyen Bahçeli, Türk milletinin varlığını sürdüreceğini vurgulayarak, çocuklara ve nesillere barış ve huzur diledi.