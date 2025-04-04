MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Merkez’de çalışmalara başladı. Vatandaşları Bozkurt işaretiyle selamladı

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ GENEL MERKEZDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde yoğun çalışma temposuna başladı. Bahçeli, genel merkeze gelen partililer ve vatandaşlarla bozkurt işareti yaparak selamlaştı.

BAHÇELİ TÜRKEŞ’İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ VE AÇILIŞA KATILDI

MHP Genel Başkanı, partinin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş’in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara’daki kabrini ziyaret etti. Ardından Balgat’ta yer alan Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın açılış törenine katılım gösterdi.

GENEL MERKEZDE COŞKULU KARŞILAMA

Programlarının ardından MHP Genel Merkezi’ne geçen Bahçeli, burada resmi çalışmalarına başladı. Genel Başkan, merkeze gelen parti üyeleri ve vatandaşlarla bozkurt işareti yaparak selamlaştı. Partililer ise Bahçeli’yi coşkulu alkışlar ve sloganlarla karşıladı.