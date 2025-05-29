MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB hakkında açıklama yaptı

DEVLET BAHÇELİ’DEN İSTANBUL’UN FETHİNE DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde dikkat çekici bir mesaj yayımladı. Bahçeli, “İstanbul’un yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi büyük bir yaradır.” ifadesiyle çağrıda bulundu. Bahçeli, İstanbul’un tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, “Parlak ufkuna kara perdelerin çekilmek istendiği, tarihin gerisine düşmesi için sinsi çabaların gözlemlendiği İstanbul’un 572’inci fetih yıldönümünü haklı bir gurur ile kutluyoruz” dedi.

FETHİN RÜHUNU ANLAYAMAYANLAR VAR

Bahçeli, fethin ruhunu anlayamayan siyasi ve ideolojik yıkım müelliflerinin, 572 yıl önceki muhteşem zaferden rövanş almak amacıyla harekete geçtiğini dile getirdi. “Ancak tüm menfur çabalar boşunadır” diyen Bahçeli, İstanbul’un yolsuzluğa ve hırsızlığa kurban gitmesinin milli yüreklerde büyük bir yara açtığını belirtti. “Fethin akıl, ahlak ve manevi mirasıyla taban tabana çelişen bugünkü ıstıraplı dönemin geride kalması” yönündeki inancını da ifade etti.

İSTANBUL’UN GELECEĞİNE VURGU

Bahçeli, İstanbul’un fetih emanetine sarılarak bu zor dönemlerin üstesinden gelineceğini vurguladı. “Emin ve ehil ellerden mahrum kalan İstanbul’un fetih emanetine sarılarak zorlu etapları birer birer aşacağına, milli birlik ve dayanışmanın asırlara sari çınarı olacağına hiç kuşkum yoktur,” dedi. Fetihlerin yalnızca strateji, hazırlık ve irade ile değil, cesaretle de elde edildiğini söyleyen Bahçeli, fetih tarihinin önemine dikkat çekti.

FETİH TARİHİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR

Anadolu Hisarı’nın karşısında inşa edilen Rumeli Hisarı ve Haliç’ten denize çekilen gemiler gibi birçok unsuru anarak, İstanbul’un fethinin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir tarih ve kültür mirası olduğunu belirtti. Bahçeli, İstanbul’un fetih sürecinin bir tarihî an değil, dinamik ve sürekli bir süreç olduğunu ifade etti. “İstanbul’u adaletle tanıştırıp, Türk milletiyle kucaklaştıran kutlu ecdadımızı hürmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum,” diyerek mesajını tamamladı.

ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ

Son olarak, İstanbul’un fethinin 572’inci yılı dolayısıyla Türk milleti için can veren aziz şehitlere, Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere kahraman askerlere Allah’tan rahmet diledi. Bahçeli, bu vesileyle Türk milletinin geçmişine olan bağlılığını ve bugüne kadar gelen değerleri vurgulamış oldu.