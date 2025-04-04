MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Operasyon Sonrası İlk Mesaisine Başladı. Türkeş’i Anma Törenine Katıldı. Partililerle Buluştu

BAHÇELİ, TÜRKEŞ’İN ANIT MEZARINI ZİYARET ETTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat’ta geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından 66 gün sonra ilk resmi mesaisine başladı. Bahçeli, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i, vefatının 28. yıldönümünde Beştepe’deki anıt mezarında andı. Ziyarete çok sayıda partili ve Başkanlık Divanı üyesi de katıldı.

ANIT MEZARDA KARANFİLLER BIRAKTI

Bahçeli, “06 MHP 01” plakalı makam aracını Türkeş’in mezarına yakın bir noktaya park etti. Mezar başında kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, basın mensuplarına sadece anıt mezarın girişinden görüntü verdi.

VAKIF AÇILIŞINA KATILDI

Ziyaretin ardından Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın açılışı için mezarlık alanından ayrıldı. Partililer, makam aracına bozkurt işaretleriyle eşlik ederken “Hay Maşallah sana” tezahüratları yaptı.

GENEL MERKEZE DÖNÜŞ

Vakıf açılışının ardından MHP Genel Merkezi’ne geçen Bahçeli’ye yolda partilileri eşlik etti. Kalabalık, “Durma, ilerle evlatların seninle” ve “Hareketin lideri, Devlet Bahçeli” sloganları attı. Bahçeli ise makam aracının camından bozkurt işareti yaparak selam verdi.

MAKAM ODASINDAN İLK GÖRÜNTÜ

66 gün sonra resmi görevine dönen Bahçeli’nin makam odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı.